ГИБДД Башкирии проводит профилактические мероприятия «Внимание - мотоцикл!» Фото: автор
ГИБДД Башкирии проводит профилактические мероприятия «Внимание - мотоцикл!»
ГИБДД Башкирии проводит профилактические мероприятия «Внимание - мотоцикл!» Фото: автор
УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
На дорогах Башкортостана произошло 99 аварий с участием мотоциклистов. В результате этих ДТП восемь человек погибли и 120 получили травмы. Итоги мотосезона прошлого года сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
«Каждое четвертое ДТП произошло с участием нетрезвого водителя двухколесного транспорта, по вине этой категории зарегистрирован каждый четвертый пострадавший», — подчеркнули в ведомстве.
В последние годы на улицах и дорогах республики наблюдается рост количества мотоциклов и скутеров. Зачастую за рулем оказываются подростки.
Республиканская Госавтоинспекция начала профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности с этой категорией транспорта. В ведомстве призывают участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и ПДД. В рамках профилактики был создан видеоролик с обращением к родителям, что только они могут уберечь своих детей от опасности.