ГИБДД Башкирии проводит профилактические мероприятия «Внимание - мотоцикл!» Фото: автор ГИБДД Башкирии проводит профилактические мероприятия «Внимание - мотоцикл!» Фото: автор

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На дорогах Башкортостана произошло 99 аварий с участием мотоциклистов. В результате этих ДТП восемь человек погибли и 120 получили травмы. Итоги мотосезона прошлого года сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Каждое четвертое ДТП произошло с участием нетрезвого водителя двухколесного транспорта, по вине этой категории зарегистрирован каждый четвертый пострадавший», — подчеркнули в ведомстве.

В последние годы на улицах и дорогах республики наблюдается рост количества мотоциклов и скутеров. Зачастую за рулем оказываются подростки.

Республиканская Госавтоинспекция начала профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности с этой категорией транспорта. В ведомстве призывают участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и ПДД. В рамках профилактики был создан видеоролик с обращением к родителям, что только они могут уберечь своих детей от опасности.