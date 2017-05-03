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3 мая Среда

Уфа   °

ГИБДД Башкирии проводит профилактические мероприятия «Внимание - мотоцикл!»

ОБЩЕСТВО

ГИБДД Башкирии проводит профилактические мероприятия «Внимание - мотоцикл!» Фото: автор

ГИБДД Башкирии проводит профилактические мероприятия «Внимание - мотоцикл!» Фото: автор

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На дорогах Башкортостана произошло 99 аварий с участием мотоциклистов. В результате этих ДТП восемь человек погибли и 120 получили травмы. Итоги мотосезона прошлого года сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Каждое четвертое ДТП произошло с участием нетрезвого водителя двухколесного транспорта, по вине этой категории зарегистрирован каждый четвертый пострадавший», — подчеркнули в ведомстве.

В последние годы на улицах и дорогах республики наблюдается рост количества мотоциклов и скутеров. Зачастую за рулем оказываются подростки.

Республиканская Госавтоинспекция начала профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности с этой категорией транспорта. В ведомстве призывают участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и ПДД. В рамках профилактики был создан видеоролик с обращением к родителям, что только они могут уберечь своих детей от опасности.

Теги: профилактика,мотоциклы,ГИБДД
 
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