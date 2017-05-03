В Уфе прощаются с экс-директором Театра оперы и балета, Театра кукол и Национального симфонического оркестра Фото: пресс-служба Башкирского государственного театра кукол В Уфе прощаются с экс-директором Театра оперы и балета, Театра кукол и Национального симфонического оркестра Фото: пресс-служба Башкирского государственного театра кукол

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Уфе прощаются с заслуженным работником культуры Республики Крым и Республики Башкортостан, экс-директором Башкирского государственного театра оперы и балета, Башкирского государственного театра кукол и Национального симфонического оркестра РБ Ириком Ахмадеевым. Он скончался в Уфе, не дожив всего лишь месяц до своего 75-летия. Прощание проходит в здании Башкирского театра кукол.

Ирик Нуритдинович Ахмадеев родился 15 июня 1942 года. Окончил Уфимское училище искусств по классу трубы и БашГУ. Гастролировал с джазовыми коллективами республики по всей стране. В 1971 году в БашГУ организовал студенческий клуб, при котором были открыты ансамбль танца «Ирендык», вокально-инструментальный ансамбль «Коллапс» и театр-студия «Гротеск». Возглавлял клуб до 1977 года.

В 1980 году организовал в Уфе Башкирское республиканское общество музыкальных ансамблей.

В 1985-1987 был директором Башкирского театра оперы и балета, в 1998-2002 годах — директором Башкирского театра кукол, в 2002-2004 — директором Национального симфонического оркестра РБ. В театре оперы и балета при нем проходила реконструкция здания. Был директором III Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» (2000).

За заслуги в развитии театрального искусства ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». Организовывал концертные проекты в Республике Крым, за что был удостоен звания «Заслуженный работник культуры Республики Крым».

Коллеги помнят его как человека, безгранично преданного своему делу, большого профессионала, хорошего организатора, готового всегда справляться со сложными и подчас невыполнимыми задачами. Ирик Ахмадеев поддерживал многих талантливых людей, был организатором современных проектов. На Советской площади организовывал первые симфонические концерты open air с приглашением известных солистов.