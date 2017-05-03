Парламентарии Башкирии предлагают изменить федеральный закон «О Знамени Победы»

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкортостана предлагают установить обязательный порядок вывешивания Знамени Победы 9 мая на зданиях и флагштоках государственных учреждений на территории всей России. Депутаты Госсобрания внесли в Госдуму проект изменения федерального закона «О Знамени Победы». В иные дни, связанные с памятными событиями Великой Отечественной войны, а также на жилых зданиях в День Победы будет предусмотрен необязательный порядок вывешивания знамени.

«Символично, что мы вносим этот законопроект в Госдуму накануне очередной годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Нет такой семьи, которая не пострадала бы от этой войны, и, я уверен, каждой семье в нашей стране дороги память, историческая правда об этой трагической странице нашей истории. Знамя Победы, водруженное в мае 1945 года на крыше Рейхстага, было, есть и навсегда останется одним из основных символов Дня Победы, — отметил актуальность предпринятого депутатами республиканского парламента шага руководитель Госсобрания Константин Толкачев. — В соответствии с действующим федеральным законодательством Знамя Победы может вывешиваться 9 мая на зданиях и флагштоках вместе с Государственным флагом Российской Федерации. Мы считаем, что разрешительный характер, который носит данная норма, недостаточен. Знамя не может, а в обязательном порядке должно вывешиваться в этот великий праздник на зданиях госучреждений».

При рассмотрении законопроекта в Государственной Думе позицию республиканского парламента будет представлять депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко, пояснили в пресс-службе Госсобрания.

Справка. Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Российским законодательством установлено, что «Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, государственной реликвией России». По внешнему виду Знамя Победы – это изготовленный в военно-полевых условиях импровизированный Государственный флаг СССР, представляющий собой прикрепленное к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером 82 см на 188 см, на лицевой стороне которого вверху у древка изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, а на остальной части полотнища надпись белыми буквами в четыре строки: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.» (150-я стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта), на обратной стороне полотнища в нижнем углу у древка – надпись «№ 5».