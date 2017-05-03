Госдума рассмотрит предложения парламента Башкирии по совершенствованию Трудового кодекса

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Госдума рассмотрит предложения парламентариев Башкортостана по совершенствованию трудового законодательства в части легализации трудовых отношений. Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации» подготовлен Госсобранием РБ и внесен в Госдуму.

Предложения по совершенствованию Трудового кодекса региональные депутаты сформулировали еще в сентябре прошлого года. Законопроект прошел рассмотрение в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, члены которого предложили внести в текст законопроекта ряд изменений. Республиканский парламент доработал документ и принял решение об изменении его текста на пленарном заседании. В настоящее время новая редакция законопроекта зарегистрирована в Госдуме и направлена ее Председателю — Вячеславу Володину.

Суть изменений, которые предлагают внести в Трудовой кодекс РФ законодатели Башкортостана, связана с выявлением и пресечением правонарушений со стороны работодателей в части неоформления с работниками трудовых отношений.

«К сожалению, случаи, когда трудоустройство официально никак не оформляется, в наши дни не редкость. Недобросовестные работодатели тем самым уклоняются от социальных обязательств перед трудящимися и государством. Контроль правонарушений в этой сфере осуществляет Федеральная служба по труду и занятости. Однако действующее законодательство не позволяет ей проводить внеплановые проверки по сообщениям граждан о таких случаях. Поэтому мы и предлагаем внести изменения и предусмотреть возможность таких проверок на основании обращений граждан, а также сообщений, поступивших от органов государственной власти и местного самоуправления, профсоюзов и средств массовой информации», — прокомментировал законопроект Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.