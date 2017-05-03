В Башкирии открыт навигационный период для маломерных судов - МЧС

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане с 25 апреля официально открыт навигационный период для плавания на маломерных судах на водных объектах региона. Он продлится до 31 октября 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

«В первую очередь следует подготовить свое судно к спуску на воду, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возникновение различных проблем с выходом на воду, — сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ведомства Валерий Сафронов. — Убедитесь, что все ваши разрешительные документы судовладельца в порядке: удостоверение на право управления и судовой билет».

На каждом маломерном судне должны быть исправные средства спасения, для каждого человека, находящегося в лодке или на катере — спасательный жилет. Необходимо проверить лодку на исправность: на наличие или отсутствие сквозных пробоин в корпусе, на отсутствие или разгерметизацию гермоотсеков и воздушных ящиков. Не должно быть утечек топлива, вибрации, неисправностей глушителя, а также повреждения системы дистанционного управления двигателем.

Валерий Сафронов напомнил, что с 1 января 2017 года вступили в силу новые нормативные правовые акты по вопросу регистрации маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Новый порядок регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России, существенно отличается от предыдущего. Подробнее об отличиях по регистрации маломерного судна можно узнать на сайте республиканского МЧС.