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3 мая Среда

Уфа   °

В городе Туймазы планируют посадить более двух тысяч деревьев

ОБЩЕСТВО

В городе Туймазы планируют посадить более двух тысяч деревьев

Фото: администрация Туймазинского района

В городе Туймазы планируют посадить более двух тысяч деревьев

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Туймазы, рамках масштабной экологической акции, сотрудники городской администрации и Туймазинского лесхоза приступили к посадке деревьев в центральном парке и на прилегающей к нему территории. Уже посажено 430 лиственниц, выращенных в питомнике лесхоза. Всего же в городском парке планируется посадить 1290 саженцев лиственницы, липы, рябины. Экологические акции по посадке саженцев в городе продолжатся весь май. К работе активно подключились студенты юридического и педагогического колледжей, которые высадили саженцы на двух городских улицах.

В озеленении города может принять участие любой желающий. Для этого необходимо обратиться в отдел благоустройства администрации городского поселения. Всего на территории города планируется высадить более двух тысяч деревьев, и тем самым вновь подтвердить статус одного из самых благоустроенных городов Башкортостана и России, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: благоустройство,озеленение,посадка деревьев
 
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