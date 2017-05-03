В Уфе 9 мая состоится шествие «Бессмертного полка» Фото: Олег Яровиков В Уфе 9 мая состоится шествие «Бессмертного полка» Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе 9 мая «Бессмертный полк» пройдет по проспекту Октября, от остановки «Спортивная» до бульвара Славы. Горожане присоединятся к всероссийской акции в четвертый раз, пронеся транспаранты с фотографиями своих родственников — участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщили в мэрии, начало мероприятия — в 12.00. Построение колонны начнется в 11.00. Желающим присоединиться к шествию нужно подойти к организаторам на отрезке от улицы 50 лет СССР до Шафиева.

В связи с шествием с 10.00 до 14.00 по проспекту перекрывается движение от ул. 50 лет СССР до бульвара Славы. Маршрутные автобусы будут объезжать этот участок по соседним улицам, движение троллейбусов временно остановят.