В Уфе коллективу Фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас» представили нового директора Фото: Олег Яровиков В Уфе коллективу Фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас» представили нового директора Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Уфе коллективу Фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас» представили нового директора. Им стал Байрас Валиевич Ишбердин, ранее возглавлявший Республиканский центр народного творчества.

Байрас Ишбердин окончил исторический факультет БашГУ, отделение театроведения РАТИ — ГИТИС. В Башгосфилармонии работал начальником отдела по связям с общественностью и начальником отдела по гастрольной деятельности. В РЦНТ был генеральным директором в период с 2008 по 2017 гг.

Нынешний сезон для фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас» юбилейный. Со дня основания танцевального коллектива исполняется 25 лет, с тех пор, как коллектив обрел нынешний многопрофильный статус — 10 лет. Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Нафиря Иксанова, музыкальный руководитель — заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Сергей Гориченский, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Башкортостан, народная артистка Республики Башкортостан, профессор Эльвира Гайфуллина. Среди артистов ансамбля – лауреаты международных, всероссийских и республиканских конкурсов, многие из них имеют почетные звания и награды.