Уфимский «Витязь-ГТУ» закроет башкирскую нишу в третьем футбольном дивизионе России Фото: Олег Яровиков









Уфимский «Витязь-ГТУ» закроет башкирскую нишу в третьем футбольном дивизионе России Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Я 42 года в спорте. Были у меня сильные команды, но такого дружного коллектива я еще не встречал. Эта команда способна решать самые высокие задачи», — отметил на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» главный тренер мини-футбольного и футбольного клубов «Витязь-ГТУ» (Уфа) Павел Смильгин.

На встрече с журналистами были подведены итоги мини-футбольного сезона и озвучены планы на большой «классический» футбольный сезон.

«Задача на мини-футбольный сезон стояла — попасть в восьмерку сильнейших команд Восточной зоны Высшей лиги, — рассказал Павел Смильгин. — Мы в первый свой сезон эту задачу перевыполнили, сыграв в финале Высшей лиги в Смоленске. На финал не поехал ряд травмированных игроков — и мы не имели возможности показать весь свой потенциал. Выступили мы достойно, но не на максимуме своих возможностей. Где-то помогли судьи нашим соперникам. Да и команды «Запада» сыграли не на своем пределе. Мое мнение — в следующем году сложнее будет попасть в плей-офф через «Восток», чем выиграть само первенство России в Высшей лиге».

Начальник команды и по совместительству один из вратарей «Витязя» Денис Лопатин рассказал о своем появлении в этой команде: «Павел Анатольевич позвал меня на работу в этот клуб. Здесь много моих друзей, поэтому общий язык мы нашли быстро. Руководство довольно нашим выступлением в мини-футбольном сезоне. Теперь будем оправдывать доверие в большом футболе».

«Я также попал в клуб по приглашению Павла Смильгина. И у меня много друзей в этой команде. В сезоне чуть не повезло. В финале попали в группу к хозяевам Смоленску. Где-то судьи помогли не нам, где-то сами упустили шансы. В целом довольны сезоном. Теперь жду третью лигу», — поделился впечатлениями лидер «Витязя-ГТУ» нападающий Динар Сархиев.

Павел Смильгин рассказал о предстоящем сезоне по большому футболу. Команда заявлена на третий российский дивизион. В нем наставник рассчитывает на базовый сезон, обкатку и попадание в шестерку сильнейших. В этой лиге «Витязь-ГТУ» будет представлять Башкирию в единственном лице, уже давно в этом турнире команды республики не играли.

На чемпионат Республики Башкортостан-2017, стартующий 12 мая, «витязи» выставят дублеров. Здесь также задача быть в шестерке из десяти команд-участниц. На Кубок РБ цели более высокие — завоевать трофей, тем более что в этом турнире сыграет основной состав.

«По бюджету мы раз в десять уступаем тому же лидеру третьего дивизиона — «Металлургу» из Аши, поэтому нам тягаться с ними будет сложно, как и с большинством команд лиги. Будем играть за престиж республики. Руководство ФК «Уфа» пошло нам навстречу и будет помогать, чем сможет», — объяснил ситуацию рулевой «Витязя-ГТУ».

«Витязи» будут принимать своих соперников по третьему дивизиону России на центральном стадионе «Нефтяник», игры республиканского чемпионата примет стадион «Олимп» («Девичье поле» за ТЦ «Башкирия»). «Нефтяник» предоставлен команде Смильгина и для тренировок — два раза в неделю.

В перспективе — телетрансляции игр «Витязя-ГТУ» в рамках первенства России в третьем дивизионе.

Первый матч в дебютном для себя третьем дивизионе уфимская команда проведет завтра, 4 мая, на «Нефтянике» против дубля пермского «Амкара». Начало поединка — в 15 часов уфимского времени. Первая игра в чемпионате Башкортостана — 12 мая против дублеров ФК «Уфа».