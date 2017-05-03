Многие секретные документы Башкирии станут общедоступными Фото: с сайта http://new.rusarchives.ru Многие секретные документы Башкирии станут общедоступными Фото: с сайта http://new.rusarchives.ru

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Государственном Собрании Башкортостана готовят к изданию 22-й том Свода законов и нормативных правовых актов республики с материалами 1942 года. В нем собраны документы Национального архива РБ, представлены указы, постановления, протоколы заседаний, докладные записки, справки, письма из фондов Президиума Верховного Совета, Совета Народных Комиссаров Башкирской АССР, Башкирского обкома ВКП(б).

«Это уникальные материалы, многие из которых в прошлом имели гриф «совершенно секретно». В них отражена работа промышленности, сельского хозяйства и других отраслей, прием и расселение эвакуированных, напряженная деятельность органов власти, направленная на обеспечение Победы, — рассказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Среди документов есть материалы о трагедии, которая произошла 5 декабря 1942 года в Чишмах. В тот день столкнулись два военно-санитарных поезда, машинист одного из которых не спал 34 часа. Погибли 42 человека. Пожар тушить было нечем, люди горели заживо, их имена не установлены. Сведения об этой трагедии многие годы замалчивались».

Также были выявлены материалы о репрессированных жителях западных регионов страны и направленных на территорию Башкортостана. Более чем 200 семей поселили в города Белебей и Бирск, а затем переселили в различные районы республики.

Поиск и предварительную подготовку архивных материалов военных лет ведет человек, имеющий большой опыт подобной работы и знакомый с фондами Национального архива РБ, заместитель директора Центрального архива общественных объединений Башкортостана Равкат Валишин.

Работа над 22-м томом будет завершена к осени. После подготовки книги она будет размещена на официальном сайте Государственного Собрания, где в электронном виде уже опубликован 21 том Свода законов, принятых на территории Башкортостана с 1917 по 1941 год. В издания включены материалы высших органов государственной власти Уфимской, Оренбургской губерний, БАССР, СССР, РСФСР, постановления ЦК ВКП(б), бюро Башкирского обкома ВКП(б). В следующем году планируется издать 23-й том с материалами 1943 года, в 2019-м — 24-й том с материалами 1944 года, в 2020-м — 25-й том с материалами 1945 года. Завершить публикацию документов, отражающих события тех лет, парламент республики намерен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Представленные в Своде документы являются исторической панорамой деятельности высших органов власти республики. Теперь уникальные архивные документы станут общедоступны и смогут стать ценным источником знаний для тех, кто интересуется законодательством и историей республики, сообщает пресс-служба Госсобрания.