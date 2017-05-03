Программа «Новости» телеканала БСТ рассказала о разведчике Габдулхаке Губайдуллине

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Телеканал БСТ в рамках программы «Новости» продолжает цикл видеоочерков о ветеранах Великой Отечественной войны. Как сообщила пресс-секретарь ГУП ТРК «Башкортостан» Люция Давлиева, герой очередного сюжета — разведчик Габдулхак Губайдуллин из Кигинского района. Сражался под Сталинградом, в той самой решающей битве, которая шла 200 дней и ночей.

Война застала Габдулхака Губайдуллина, когда ему было 20 лет. Назначили разведчиком. Их отряд брал в плен противников. «Но приходилось и обороняться, и не только от пуль, голод — еще один враг, — вспоминает ветеран. — На Курской дуге кто-то принес провизию: сухой горох, крупу, но не на чем было приготовить, нет воды. Тем временем жара +38 градусов. Больше всего боялся в плен попасть. Виноват ты или нет — немцу все равно».

В 1945 году Габдулхак Нигаматьянович вернулся домой.

«Я помню, еще маленький был, в школе учился, отец во сне кричал: «В атаку! Вперёд! Давай, ребята!», — рассказывает Ринат Губайдуллин, сын Габдулхака Губайдуллина.

По словам автора сюжета, журналиста БСТ Лилии Курбановой, эта история в героях становится короче с каждым днем: «Только в Башкортостане количество участников Великой Отечественной войны за год сократилось на тысячу. Медали, ордена, звания. В честь героев называют улицы, скверы, о них пишут в учебниках и книгах. Главное, чтобы помнили. При жизни — тем более».