В Туймазинском районе проверили небо сильнейшие парапланеристы Башкирии и гости

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

На парадроме «Кандры» в Туймазинском районе прошло первенство Башкортостана по парапланеризму. Соревнования на таком уровне прошли впервые. В первенстве приняли участие 33 спортсмена из Башкортостана, Татарстана и Удмуртии.

Выполнялись маршрутные полеты на дальность до 44 километров.

По результатам соревнований пилоты-любители получали спортивные разряды, вплоть до кандидата в мастера спорта.

Здесь же был отбор в сборную республики для выступления на чемпионате России в августе.

На турнире было разыграно два комплекта наград в дисциплинах «Парящий полет» и «Точность полета».

В «парящем полете» лучше всех себя чувствовал Александр Митрофанов. Он опередил Тимура Атангулова и Михаила Шумилова. В «точности полета» не было равных Михаилу Шумилову, который был сильнее в этой дисциплине, чем Данис Мусин и Ильяс Фаттахов.