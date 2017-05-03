Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.95 ↓

EUR 62.15 ↓

3 мая Среда

Уфа   °

В Туймазинском районе проверили небо сильнейшие парапланеристы Башкирии и гости

СПОРТ

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

На парадроме «Кандры» в Туймазинском районе прошло первенство Башкортостана по парапланеризму. Соревнования на таком уровне прошли впервые. В первенстве приняли участие 33 спортсмена из Башкортостана, Татарстана и Удмуртии.

Выполнялись маршрутные полеты на дальность до 44 километров.

По результатам соревнований пилоты-любители получали спортивные разряды, вплоть до кандидата в мастера спорта.

Здесь же был отбор в сборную республики для выступления на чемпионате России в августе.

На турнире было разыграно два комплекта наград в дисциплинах «Парящий полет» и «Точность полета».

В «парящем полете» лучше всех себя чувствовал Александр Митрофанов. Он опередил Тимура Атангулова и Михаила Шумилова. В «точности полета» не было равных Михаилу Шумилову, который был сильнее в этой дисциплине, чем Данис Мусин и Ильяс Фаттахов.

Теги: парапланеризм
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть