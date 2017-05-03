Ветеран-тяжелоатлет из Башкирии Павел Лобанов стал чемпионом мира Фото: www.mmpsrb.ru Ветеран-тяжелоатлет из Башкирии Павел Лобанов стал чемпионом мира Фото: www.mmpsrb.ru

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Новой Зеландии прошли IХ Всемирные игры «World Masters Games» и чемпионат мира по тяжелой атлетике среди ветеранов. Участниками соревнований стали около 25 тысяч спортсменов — представители 100 стран, которые разыграли медали в 28 видах. В сборной России выступил спортсмен из Башкортостана — председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Лобанов.

Башкирский атлет стал чемпионом Всемирных игр и чемпионата мира по тяжелой атлетике в сумме двоеборья 254 кг (110 кг в рывке и 144 кг в толчке). Кроме того, он стал абсолютным победителем Всемирных игр и чемпионата мира, установив новый рекорд Игр в толчке штанги 144 кг.