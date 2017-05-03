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3 мая Среда

Уфа   °

В Уфе появился Ждун

ОБЩЕСТВО

В Уфе появился Ждун Фото: соцсети

В Уфе появился Ждун Фото: соцсети

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе появился Ждун. Копия скульптуры, созданной голландской художницей Маргрит ван Брифорт и ставшей популярнейшим мемом в соцсетях, усажена на скамейку возле одного из кафе в лайфстайл-центре «Башкирия». В данном случае Ждун ждет желающих сделать с ним селфи, пишут местные СМИ.

Оригинал Ждуна — Homunculus Loxodontus (человечек слонообразный) появился весной 2016 года в Лейденском университете. Его автор рассказывала, что вдохновлялась людьми, сидящими в очередях и залах ожидания. Зимой 2017-го скульптура стала популярным мемом в российском интернете. Пользователи сразу же дали ему меткое прозвище.

Теги: ждун,мем,интернет,скульптура
 
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