В Уфе появился Ждун Фото: соцсети В Уфе появился Ждун Фото: соцсети

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе появился Ждун. Копия скульптуры, созданной голландской художницей Маргрит ван Брифорт и ставшей популярнейшим мемом в соцсетях, усажена на скамейку возле одного из кафе в лайфстайл-центре «Башкирия». В данном случае Ждун ждет желающих сделать с ним селфи, пишут местные СМИ.

Оригинал Ждуна — Homunculus Loxodontus (человечек слонообразный) появился весной 2016 года в Лейденском университете. Его автор рассказывала, что вдохновлялась людьми, сидящими в очередях и залах ожидания. Зимой 2017-го скульптура стала популярным мемом в российском интернете. Пользователи сразу же дали ему меткое прозвище.