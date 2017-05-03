Главным тренером нефтекамского «Тороса» стал Аркадий Андреев Фото: ХК «Торос»
Главным тренером нефтекамского «Тороса» стал Аркадий Андреев
Главным тренером нефтекамского «Тороса» стал Аркадий Андреев Фото: ХК «Торос»
УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Главным тренером нефтекамского «Тороса» стал Аркадий Андреев, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Ранее специалист входил в тренерский штаб уфимского «Салавата Юлаева».
Ему будут помогать тренеры Руслан Сулейманов и Дмитрий Курошин. Договоры подписаны на один сезон.
В прошлом сезоне под руководством Василия Чижова «Торос» выбыл из розыгрыша Братины в первом же раунде, уступив питерскому «Динамо».