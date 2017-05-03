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3 мая Среда

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Главным тренером нефтекамского «Тороса» стал Аркадий Андреев

СПОРТ

Главным тренером нефтекамского «Тороса» стал Аркадий Андреев Фото: ХК «Торос»

Главным тренером нефтекамского «Тороса» стал Аркадий Андреев Фото: ХК «Торос»

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Главным тренером нефтекамского «Тороса» стал Аркадий Андреев, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Ранее специалист входил в тренерский штаб уфимского «Салавата Юлаева».

Ему будут помогать тренеры Руслан Сулейманов и Дмитрий Курошин. Договоры подписаны на один сезон.

В прошлом сезоне под руководством Василия Чижова «Торос» выбыл из розыгрыша Братины в первом же раунде, уступив питерскому «Динамо».

Теги: хоккей,ВХЛ
 
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