Выпускники Башкирии могут порешать тренировочные тесты ЕГЭ и пройти бесплатные онлайн-курсы по подготовке к экзаменам

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Выпускники Башкортостана могут потренироваться в решении тестов ЕГЭ и пройти бесплатные онлайн-курсы по подготовке к экзаменам по математике и русскому языку. Очередную акцию для школьников запустила компания «Яндекс».

Первый онлайн-курс уже доступен на сайте. Как сообщает пресс-служба российской поисковой корпорации, он учит решать разные типы задач, которые могут встретиться на ЕГЭ по математике профильного уровня. Задания курса сопровождаются видеообъяснениями — их записали опытные репетиторы, выпускники мехмата МГУ. Проходить задания можно в любом порядке и в удобном темпе.

Еще один курс по математике профильного уровня, а также курсы по русскому языку пройдут в начале июня в формате вебинаров. Преподаватели будут вести занятия в прямом эфире, а желающие смогут подключиться к трансляции и задать вопросы в комментариях. По окончании вебинара его запись будет размещена на Яндекс.ЕГЭ.

Сервис по подготовке к госэкзамену работает с 2010 года. На сайте опубликованы тренировочные тесты по всем предметам, по которым в 2017 году проводится Единый госэкзамен. Все задания соответствуют требованиям Федерального института педагогических измерений.