На канале «Россия-1. Башкортостан» покажут мини-фильм о работе в Уфе в годы войны засекреченной радиостанции Коминтерна Фото: ГТРК «Башкортостан»





На канале «Россия-1. Башкортостан» покажут мини-фильм о работе в Уфе в годы войны засекреченной радиостанции Коминтерна Фото: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Телерадиокомпания «Башкортостан» совместно с киностудией «Р. И. Продакшн» закончила работу над второй серией проекта «От сердца к сердцу», посвященного 90-летию «Радио России Башкортостан». Накануне Дня Победы зрители телеканала «Россия-1. Башкортостан» увидят, как работала радиостанция Коминтерна в столице Башкирии и какой вклад ее сотрудники внесли в победу над фашизмом.

Согласно историческим сведениям, одна из самых засекреченных радиостанций в годы войны — РВ-1 имени Коммунистического интернационала вещала из столицы БАССР — города Уфы. Радиовышки находились на территории деревни Глумилино. Отсюда Коминтерн вел информационную войну с фашистскими захватчиками до мая 1943 года.

Сотрудники радио Коминтерна заранее знали, когда будет выступать Гитлер, и настраивали мощный передатчик на частоту, по которой немецкое радио транслировало его речь. Диктор, владеющий немецким языком, внимательно слушал фюрера и, как только между предложениями возникала пауза, включал передатчик Коминтерна и посылал в эфир издевательские, оскорбительные, а иногда просто неприличные реплики в адрес Гитлера. После этого отключался до следующей паузы. «Радиохулигана» из Уфы слышала вся Германия. Психологический эффект, по данным советской разведки, был очень сильным, а немцы, как ни старались, ничего не могли сделать.

Авторы воссоздали один из таких эпизодов. «Этот эпизод можно было показать иначе — что радио слушают где-то в землянке французские партизаны, что было вполне возможно. Но мы хотели насытить наш эпизод событиями и изобразили белорусских партизан, которые услышали этот эфир. Мы всё сделали с необходимыми художественными приемами, с такой визуализацией, чтобы зритель в это поверил. В ролике нет массовых сцен, акцент сделан на один конкретный эпизод, в котором партизаны захватывают так называемого «языка», немецкого офицера и слышат вещание радио «Коминтерна». Мы практически не использовали компьютерную графику, всё по-настоящему, даже немецкий ретро-автомобиль «Опель», — рассказал режиссер-постановщик Рияз Исхаков. — Получилась ли наша работа удачной? Об этом судить зрителю. Уверен, у многих возникнет вопрос, а могли ли в то время быть радиоприемники в автомобилях? Да, радиоприемники в машинах были еще в довоенное время, мы проверяли эту информацию и консультировались по этому поводу с историками. Конечно, в этом автомобиле могла быть другая модель. В данном случае важно было рассказать, что из Уфы велась идеологическая пропаганда, тем самым наша республика внесла огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне».