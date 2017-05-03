Россиянам предлагают поделиться своими историями в разделе «Семья Победы» на портале «Отечество» Фото: Олег Яровиков Россиянам предлагают поделиться своими историями в разделе «Семья Победы» на портале «Отечество» Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Россиянам предлагают поделиться своими историями в разделе «Семья Победы» на образовательном культурно-просветительском портале «Отечество.ру».

Любой желающий может прислать историю своих родных и близких, которые пережили Великую Отечественную войну, рассказать о воинских и трудовых подвигах народа. Для публикации материала необходимо зарегистрироваться и добавить публикацию. Также истории принимаются на электронный адрес: 9may@ote4estvo.ru.

Организаторы акции обещают, что все истории будут опубликованы на сайте. Цель проекта — воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у подрастающего поколения, формирование чувства сопричастности с происходившими историческими событиями в годы войны.