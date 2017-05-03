Учащиеся детской музыкальной школы имени Н. Сабитова стали лучшими на международном фестивале-конкурсе «Южная сказка» в Абхазии

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Учащиеся Детской музыкальной школы им. Н. Сабитова завоевали награды на международном фестивале-конкурсе «Южная сказка» в Пицунде (Абхазия). Ансамбль башкирских народных инструментов «Дуслык» (руководитель Рустам Хайрисламов) получил Гран-при, Ильсаф Бадретдинов — 1 место и специальный приз конкурса «За артистизм»; Ангелина Гафарова — 1 место; преподаватель Руслан Мулюков — 1 место; Арсений Казаков — 2 место; Айсулпан Файзуллина — 3 место; дуэт баянистов Чингиз и Алсын Султангареевы стали дипломантами конкурса.

Международный фестиваль-конкурс «Южная сказка» проходил в рамках культурно-образовательного проекта «Я могу!». Миссия проекта — помочь одаренным детям поверить в себя и добиться высот в любимом творческом деле. География конкурса охватила как крупные города (Санкт-Петербург, Москва, Норильск, Краснодар, Ульяновск, Казань, Уфа), так и области России.

«Учащеся познакомились с богатейшими кавказскими традициями, культурой гостеприимного народа. Полезным и приятным было общение с коллегами из других регионов России», — рассказала педагог ДМШ №1 Людмила Гимранова.