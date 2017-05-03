Школьники Башкирии - в числе призеров конкурса «Высший пилотаж» Высшей школы экономики

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Два одиннадцатиклассника из «Башкирской гимназии» Нефтекамска и гимназии №93 Уфы – в числе призеров конкурса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению «Дизайн», сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурс исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж» проводится НИУ ВШЭ с 2016 года по гуманитарным, техническим и другим направлениям для школьников 9-11 классов. В конце апреля в Москве состоялся очный этап, лауреаты которого получат дополнительные баллы ЕГЭ за индивидуальные достижения при поступлении в ВШЭ: победители из числа одиннадцатиклассников — по четыре балла, призеры – по три.

В заочном этапе приняли участие около 600 человек из 74 регионов России и стран СНГ, 355 прошли на очный этап, 184 стали победителями и призерами.

В этом году «Высший пилотаж» был проведен по 19 направлениям. В 2017/2018 учебном году этот конкурс планируется организовать вновь, причем рассматривается возможность участия в нем не только авторов индивидуальных проектов и исследований, но и творческих команд, отмечает директор по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися ВШЭ Тамара Протасевич.