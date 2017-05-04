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4 мая Четверг

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В Уфе возле Башкирского педагогического университета будут раздавать Георгиевские ленты

ОБЩЕСТВО

В Уфе возле Башкирского педагогического университета будут раздавать Георгиевские ленты Фото: Олег Яровиков

В Уфе возле Башкирского педагогического университета будут раздавать Георгиевские ленты Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В четверг, 4 мая на площади возле Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы состоится всероссийская акция «Георгиевская ленточка». С 11.30 до 12 часов добровольцы будут раздавать ленты, а также рассказывать, как правильно носить и закреплять условный символ военной славы.

Позже в концертном зале вуза состоится презентация видеоролика «Бессмертный полк» и концерт, посвященный Дню Победы, куда приглашены ветераны университета.

Также будет представлен виртуальный музей «Бессмертный батальон БГПУ им.М.Акмуллы: книга памяти» о людях, прошедших Великую Отечественную войну.

Эти мероприятия пройдут в учебном корпусе №2 по адресу: Октябрьской революции 3А.

Теги: День Победы,акции,георгиевская ленточка
 
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