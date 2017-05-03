УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимскую молодежь приглашают пробежать «Марафон Победы». Он состоится в пятницу, 5 мая. На участие уже заявилась трудящаяся молодежь столичных организаций и предприятий, студенты вузов и ссузов, а также олимпийские чемпионы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, мероприятие приурочено ко Дню Великой Победы и организовано для того, чтобы воздать дань уважения воинам Советской армии, почтить имена героев, кто ценою своей жизни даровал право на будущее всем последующим поколениям соотечественников.

Всех участников ждут сюрпризы от ФК «Уфа», а на стадионе «Нефтяник» состоится концерт с участием известных творческих коллективов города. Также, во время проведения мероприятия будет проходить акция «Георгиевская ленточка».

Принять участие в марафоне могут все желающие. Для этого необходимо предварительно отправить заявку с указанием ФИО и номера телефона на почту trudmolufa@mail.ru (с пометкой «Марафон Победы»).

Организаторы — комитет по делам молодежи администрации Уфы, городской Центр содействия занятости молодежи и Совет трудящейся молодежи.

Место и время проведения: площадка футбольного клуба «Уфа» (ул. Комарова, 9) в 17 часов.