Столица Башкирии стала третьим городом России, где побывал агитпоезд «Армия Победы-2017» Фото: Олег Яровиков









Столица Башкирии стала третьим городом России, где побывал агитпоезд «Армия Победы-2017» Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жители столицы Башкортостана присоединились к акции Минобороны России, приуроченной к 72-ой годовщине Великой Победы. Агитпоезд «Армия Победы-2017» встречали сегодня на станции «Уфа» сотни горожан. К патриотической акции присоединились общественные организации, политические партии, кадеты и участники поисковых движений. Многие уфимцы вместе с детьми пришли, чтобы вспомнить своих близких, оставшихся на полях боев Великой Отечественной, и разделить радость общенародной Победы.

Военком Игорь Харченко напомнил, что в годы войны республика внесла достойный вклад в Победу.

«Около 300 тысяч жителей Башкирии не вернулись с полей сражений. Мы скорбим вместе с теми, кто не дождался своих дедов отцов, мужей сыновей, дочерей», — сказал военком.

В ходе патриотической акции жители республики вспомнили подвиги прославленных земляков: Александра Матросова, Минигали Губайдуллина, Мусы Гареева. Более 200 тысяч воинов республики были награждены орденами и медалями за храбрость и мужество.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветерана Великой Отечественной войны Александры Андреевны Абакумовой. Много лет назад со станции «Уфа» она отправлялась защищать Родину.

Участники акции смогли прикоснуться к военной технике тех лет. В состав агитпоезда вошли исторические образцы вооружения и военной техники. Дети и взрослые смогли осмотреть настоящие танки Т-34, Т-72БЗ и сфотографироваться на их фоне. На платформах были представлены ИС-3, БТР-802Л, самоходная установка СУ-100, артиллерийские и зенитно-артиллерийские орудия. Отдельный вагон был отведен под музейную экспозицию. Праздник продолжил концерт творческих коллективов.