Сотрудники радио «Юлдаш» в рамках акции «Никто не забыт» отправятся в Орловскую область

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В преддверии Дня Победы радио «Юлдаш» проводит акцию «Бер кем дә онотолмаған» («Никто не забыт»). Чтобы вспомнить тех земляков, кто сложил головы на полях сражений, участники акции отправятся в Орловскую область. На могилу павших будет положена горсть родной земли и будут посажены деревья.

В Колпнинском районе Орловской области зимой 1943 года проходили жестокие бои. 12 февраля район был полностью освобожден от фашистских захватчиков. Более 10 тысяч солдат из разных уголков страны навсегда остались лежать на полях сражений. В Колпне есть 42 братские могилы. Там захоронены и уроженцы Башкирии.

«Военный комиссариат Колпны по нашей просьбе составил список наших земляков, захороненных здесь. Там могут оказаться и ваши родные и близкие, в сборе информации может пригодиться и ваша помощь», — говорит руководитель акции Гульнара Шамсутдинова, чей дед также покоится на орловской земле.

Старт акции будет дан 7 мая, в День радио, в 8.00 утра на площади Салавата Юлаева. Желающие могут прийти и проводить участников проекта.

Контактные телефоны: 8 (347) 251-74-88, 8 906-375-30-16, е-mail radio_rb@mail.ru.