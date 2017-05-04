В Башкирии почта доставит поздравления 52 тысячам ветеранов войны Фото: Олег Яровиков В Башкирии почта доставит поздравления 52 тысячам ветеранов войны Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Почта России до 9 мая должна доставить башкирским ветеранам поздравления главы государства с Днем Победы. В реестре почтальонов — более 52 тысяч адресов, сообщили в УФПС РБ. В прошлом году почта доставляла поздравления по 63 тысячам адресов.

«Сотрудники почты сделают всё возможное, чтобы письма дошли до получателей даже в случае смены адреса», — отметили в управлении почтовой связи.