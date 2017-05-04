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4 мая Четверг

Уфа   °

Журнал «Ватандаш» включен в Российский индекс научного цитирования

КУЛЬТУРА

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Республиканский журнал «Ватандаш» включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Библиографическая база данных научных публикаций российских ученых создана при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. В ней собрано более 9 млн публикаций российских авторов. В России база данных РИНЦ является одним из основных источников информации для оценки эффективности организаций, занимающихся научно-исследовательской деятельностью.

Отныне научные публикации авторов журнала будут размещены на портале Library.ru в открытом доступе. Все пользователи интернета смогут использовать их в информационных, научных и учебных целях. По словам главного редактора журнала, кандидата филологических наук Рашиды Магадеевой, новые функциональные возможности помогут привлечь к изданию авторов из числа молодых ученых.

В настоящее время в редакции журнала началась работа по загрузке текстовых файлов на сервер РИНЦ.

Теги: СМИ
 
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