Сенаторы предлагают увеличить штрафы за разжигание костров до миллиона рублей - СМИ Фото: Олег Яровиков Сенаторы предлагают увеличить штрафы за разжигание костров до миллиона рублей - СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сенаторы предлагают увеличить штрафы за разжигание костров до миллиона рублей. Парламентарии связывают большинство лесных пожаров с безответственностью и беспечностью граждан, сообщает «РИА Новости».

«Надо относиться строже к этим вопросам. Когда я был депутатом Госдумы и выступал за большие штрафы, мне говорили, зачем такие большие взыскания, ведь у людей нет денег. Но я предлагаю такие большие штрафы с иными намерениями», — цитирует первого заместителя председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексея Александрова «Парламентская газета».

Народные избранники считают, что сегодняшние суммы штрафов никого не пугают. За розжиг костров с нарушением противопожарной безопасности гражданам грозит штраф до трех тысяч рублей. Если в результате противоправных действий произошло возгорание, граждане должны заплатить пять тысяч рублей, должностные лица — 50 тысяч, юридические лица — от 500 тысяч до миллиона.

По данным СМИ, два года назад сенаторы уже вносили законопроект о повышении взысканий за нарушения пожарной безопасности в лесах, но эта инициатива так и не была рассмотрена.