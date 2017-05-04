Стал известен план подготовки уфимского «Толпара» к новому сезону Фото: Дмитрий Слезин Стал известен план подготовки уфимского «Толпара» к новому сезону Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Утвержден план предсезонной подготовки уфимской молодежной команды «Толпар».

Как сообщает пресс-служба клуба, 26 и 27 июня все игроки «Толпара» соберутся в Уфе и пройдут предварительный медосмотр, после чего сразу приступят к тренировкам. Первый краткосрочный сбор продлится до 4 июля.

5 июля «Толпар» отправляется в ФОК «Звездный», где проведет традиционные учебно-тренировочные сборы. На берегу Павловского водохранилища уфимцы будут заниматься до 16 июля.

17 июля начинается очередной этап тренировочного процесса в Уфе — вплоть до 29 июля уфимцы будут готовиться к домашнему турниру «Кубок ХК «Салават Юлаев», который запланирован с 30 июля по 4 августа.

С 5 по 13 августа «толпаровцы» проведут еще один цикл сборов в Уфе, а с 14 по 18 августа сыграют на турнире памяти Дениса Ляпина в Чебаркуле. По окончании мемориала «юлаевская молодежка» возвращается домой, где продолжит подготовку к чемпионату.

На 30 и 31 августа запланированы товарищеские матчи с одной из команд Молодежной хоккейной лиги. Соперник определится позднее.

1 сентября начнется заключительный цикл подготовки к сезону.