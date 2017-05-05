В Уфе пройдет сольный концерт певца - водителя маршрутного автобуса Винариса Абдуллина

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УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

11 мая в Уфе, на сцене Татарского театра «Нур», пройдет сольный концерт лауреата телевизионной премии «Хрустальный соловей» Винариса Абдуллина «Алға! » — «Вперед!».

Винарису Абдуллину — 33 года, он уроженец Аскинского района. Уникальность исполнителя в том, что он много лет работает водителем на городском автобусе по маршруту 110С, при этом всю жизнь не расстается с песней. Первый клип певца также снимался за рулем маршрутки и вошел в хит-парад телеканала «Курай».

«Петь и танцевать люблю с детства, — рассказывает Винарис. — В первый раз на сцену меня вывел учитель географии Наиль Хайруллин, с народными танцами. Я тогда учился в начальных классах. А в восьмом классе один из местных музыкантов помог мне выступить на сцене с песней «Золайха», потом я пел песню «Зәнгәр күлмәк».

Окрылило певца и заставило выйти на большую эстраду участие в телевизионном конкурсе «Хрустальный соловей», где он получил приз зрительских симпатий. Винарис Абдуллин гастролировал в районах и городах республики, Екатеринбурге, Пермском крае.

В концерте 11 мая прозвучат народные песни и произведения автора-исполнителя Джалиля Гайбадуллина. В программе принимают участие певица Рушания Раевская, исполнитель народных и современных танцев Ильяс Карабулатов, музыкант Альберт Юсупов и другие артисты. В концерте также споет врач, заведующий детской реанимацией 22-й уфимской больницы Александр Тихонов.