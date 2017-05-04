В Башкирии в поисках Яны Перчаткиной задействованы более 300 полицейских, волонтеры и местные жители Фото: МВД по РБ В Башкирии в поисках Яны Перчаткиной задействованы более 300 полицейских, волонтеры и местные жители Фото: МВД по РБ

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По решению руководства МВД по Башкортостану в Белорецкий район для поиска пропавшей девятилетней Яны Перчаткиной выехали дополнительные подразделения полиции, а также привлечены стражи порядка из Учалинского и Абзелиловского районов.

«Сейчас в поисках Яны Перчаткиной участвуют более 300 полицейских, создано 17 поисковых групп, в которые входят полицейские-кинологи, волонтеры и местные жители», — проинформировали в пресс-службе МВД по РБ.

Приметы ребенка: рост около 145 см, волосы светлые по пояс. Была одета в вязаную белую кофту, белую рубашку, черную плиссированную юбку, розовые колготки, джинсовые балетки синего цвета. При себе имела черный рюкзак с изображением девочки.

«Если вы видели пропавшую Яну Перчаткину или знаете о ее местонахождении, просим сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: (34792) 4-24-02 (дежурная часть), 8-906-107-39-27, 8-906-104-54-60, или 102», — обратились к гражданам в ведомстве.

Как сообщало агентство «Башинформ», утром 3 мая девочка ушла в школу. Когда ребенок около 18.00 не вернулся домой, родители обратились в правоохранительные органы. Следственный комитет по РБ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».