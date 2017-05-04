В Уфе откроется выставка работ бабушки «Тамыра» Альбины Исхаковой

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УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

10 мая в галерее «Урал» откроется выставка народного декоративно-прикладного искусства «Я люблю...» Альбины Исхаковой (Кусимовой). Выставка посвящена Дню Победы, сохранению мира и счастья на земле, духовной связи поколений, семьи, родственных и дружеских связей. В экспозиции представлены работы макраме, а также украшения в национальном стиле — һаҡал, селтәр. Начало официального открытия — 15.00. Адрес: ул. Ленина, 56.

Альбина Хажимовна Исхакова родилась в 1938 году в селе Аскарово Абзелиловского района республики. В послевоенные годы воспитывалась в детском доме, окончила в Уфе школу-интернат №1. Занималась спортом, имеет разряды по лыжам, волейболу, легкой атлетике, была чемпионкой Башкирии и России по спортивной гимнастике. Вместе с мужем Фанисом Исхаковым работала на трассах газопровода в различных точках бывшего СССР, воспитала сына и дочь.

На заслуженном отдыхе Альбина Хажимовна начала вести активную общественную работу, стала одним из организаторов общества башкирских женщин, руководила клубом бабушек в центре национальной культуры «Ак тирма». Ярким примером воспитательной работы стали ее старшие внуки Чингис и Искандер Ханнановы, которым она с детства прививала любовь к искусству и творчеству.

Приемные внуки Камила и Арслан Биккуловы также нашли себя: Камила заканчивает Московскую консерваторию, Арслан учится в БашГУ. В 2008 году опекунская семья Исхаковых была названа лучшей приемной семьей и получила премию Президента РБ.

Альбина Хажимовна не только обучает подрастающее поколение, но и вдохновляет своим примером. Пробуждая интерес к народному декоративному творчеству, башкирскому костюму, участвуя во всех мероприятиях в национальной одежде, она одной из первых стала восстанавливать и создавать башкирские нагрудники.

Ярким выражением творческой натуры Альбины Исхаковой стало то, что в 72 года она решила проявить себя в танце и вышла на большую сцену. В 2010-2011 годах она становится лауреатом республиканского телевизионного конкурса «Баик», фестиваля художественной самодеятельности ПАО «Газпром» «Факел».

Альбина Исхакова — неизменный участник фольклорных праздников, городских концертов, выездов в детские дома и школы. О жизни и творчестве Альбины Хажимовны снят фильм. Телестудия «Тамыр» торжественно наградила Альбину Исхакову почетным званием «Бабушка «Тамыра». В 79 лет «народная бабушка» выполнила нормы ГТО. За это вместе с супругом Фанисом Исхаковым в 2017 году они получили золотой знак отличия.