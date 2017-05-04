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4 мая Четверг

Уфа   °

Стало известно, где и какие деревья в Уфе посадят в Аллее Cлавы

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Аллею Славы высадят в сквере 50-летия Победы в Советском районе Уфы. Посадка деревьев начнется 6 мая в 11.00. Планируется высадить 350 кленов, 150 можжевельников и 100 туй, сообщает пресс-служба администрации района. Горожан призывают поддержать идею и принять участие в посадке.

Уфа стала одним из городов-победителей акции «Аллея Славы», по итогам голосования войдя в пятерку городов с населением более 500 тысяч жителей. Посадка деревьев пройдет в Уфе, Казани, Туле, Санкт-Петербурге и Москве.

Теги: Аллея Славы
 
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