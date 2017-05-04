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4 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе реки достигли максимальных уровней половодья

ОБЩЕСТВО

В Уфе реки достигли максимальных уровней половодья Фото: Олег Яровиков

В Уфе реки достигли максимальных уровней половодья Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Специалисты Башгидрометцентра отмечают, что опасных гидрологических явлений в республике не наблюдается. Все крупные водохранилища работают в режиме наполнения. На реках Белая и Дема возле Уфы сейчас максимальный уровень паводка, Уфимка уже пошла на спад.

Спады степных рек — до 15 см в сутки, они вернулись в свои берега. Горных рек — до 16 см в сутки. Из них на пойме остается только Сим.

Согласно сложившимся условиям, в ближайшую неделю на степных и горных реках ожидаются дальнейшие спады уровней воды, на реке Белой ниже Уфы — прохождение максимальных уровней, сообщили гидрологи.

Максимум Белой возле столицы прогнозировался на уровне 7,5 — 8,5 метров. Сегодня он составляет 7,15 м.

Теги: паводок,уровни
 
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