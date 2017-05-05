УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

5 мая в Уфе открывается выставка Евгения и Ренаты Малютиных «Путешествие в вечность». Выставка продлится до 26 мая в зале «Возрождение» Собора русских Башкортостана.

В экспозиции представлены репродукции картин известного русского художника рубежа XIX-XX веков Сергея Малютина, произведения Евгения Малютина последних лет и иконы, а также живописная серия «Путешествие» Ренаты Малютиной. Серия «Путешествие» датируется 2012-2017 годами. Образы навеяны частыми поездками по городам России и за рубежом, участием в крестных ходах.

Сергей Малютин — автор росписи первой русской матрешки, им было создано большое количество портретов современников, картины хранятся в коллекции Государственной Третьяковской галерее. Евгений Малютин — художник, поэт, иконописец. Более 15 лет занимается написанием и реставрацией икон. Все представленные на выставке иконы сделаны по канонам и освящены церковью.