Почему энергия на уфимской станции была в десятки раз дороже, чем на ДнепроГЭС Фото: Книжная палата РБ Почему энергия на уфимской станции была в десятки раз дороже, чем на ДнепроГЭС Фото: Книжная палата РБ

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

По заключению американских инженеров, энергия Днепростроя получится дешевле, чем на какой-либо из гидростанций в мире. Об этом сообщила газета «Красная Башкирия» в январе 1928 года. Публикация посвящена гиганту советской стройки и «самой сильной гидроэлектростанции в мире». Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Начатый постройкой в нынешнем году новый советский гигант, гидроэлектрическая станция Днепрострой, является одним из колоссальных сооружений в мире», — констатировала газета. Самая большая из существующих на тот момент в Европе гидростанций имела мощность в 160 тысяч лошадиных сил. В США самая большая, Вильсоновская станция работала с мощностью 600 тысяч лошадиных сил. «Наш Днепрострой (Запорожская гидроэлектрическая станция) будет иметь мощность в 650 000 лош. сил и станет самой сильной гидроэлектрической станцией в мире», — отмечается в издании. Весной 1927 года в СССР приступили к постройке рабочего городка и основы станции — грандиозной плотины высотою в 62,6 метра. Примечательно, что плотину решено было возводить не прямо, как обычно, а в виде дуги, пересекающей два островка и опирающейся в берега Днепра. Благодаря такой форме давление воды расходилось по берегам, и средняя часть плотины могла быть тоньше. Это позволяло сэкономить на материале и работе.

По заключению экспертизы американских инженеров, энергия Днепростроя получится дешевле, чем на любой гидростанции в мире (за исключением Ниагары). «Она будет стоить всего 0,46 копеек за киловатт-час, тогда как у нас в среднем энергия обходится в 2-4 копейки, а в Уфе на старой станции — до 28 копеек», — говорится в публикации. Днепровская гидросиловая установка становилась наиболее выгодным на тот момент источником энергии и должна была произвести настоящую революцию в развитии промышленности страны. На Днепрострой планировалось потратить 117 млн рублей и использовать в основном советское оборудование. «За границу придется давать заказы на небольшую сумму — 4-5 млн рублей в год», — информирует газета. Продолжительность стройки была установлена в пять лет. Все это время на постройке станции ежегодно должны были трудиться 20 тысяч рабочих.

В связи с дешевой энергией, вырабатываемой силой воды, вокруг Днепровской станции планировалось построить алюминиевый, химический, металлургический заводы и ряд средних и мелких предприятий. Как следствие, появлялась возможность выпускать на заводах более дешевую продукцию. «Значение Днепростроя для промышленности и экономики всего Союза — громадное, неподдающееся сейчас даже приблизительному учету», — отмечается в газете.

Справка. Днепровская гидроэлектростанция — старейшая среди каскада электростанций на реке Днепр и один из многих объектов плана ГОЭЛРО. Крупнейшая гидроэлектростанция СССР. Первая очередь построена в 1927-32 годах. На основе Днепрогэс в Запорожье был создан металлургический, химический и машиностроительный комплексы. С сооружением плотины на Днепре открылось сквозное судоходство. Во время Великой Отечественной войны станцию взорвали, восстановили в 1944-50 годах. Руководителем Днепростроя и автором проекта был инженер Иван Александров. В 1932 году «за особо выдающуюся работу на Днепрогэсе» шесть американских консультантов награждены орденами Трудового Красного Знамени. В 2016 году в рамках закона Украины «О декоммунизации» с «вывески» плотины демонтировали имя Ленина.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.