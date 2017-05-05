В Уфе пройдет встреча школьников с ветеранами Великой Отечественной войны в рамках проекта «Память и гордость в сердцах поколений»
УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
5 мая в Общественной приемной Дмитрия Медведева в Уфе пройдет встреча учащихся уфимской школы №45 с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий в Чеченской Республике, посвященная Дню Победы.
Общение школьников с ветеранами организовано в рамках реализации партийного проекта «Память и гордость в сердцах поколений», направленного на проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан России.
Встреча состоится по адресу: ул. Достоевского, 73. Начало в 11 часов.