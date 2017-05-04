В Башкирии определили лучших чтецов Корана Фото: администрация Шаранского района





В Башкирии определили лучших чтецов Корана Фото: администрация Шаранского района

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане стало традицией организовывать при крупных мечетях конкурсы чтецов Корана. Очередной конкурс чтецов сур Корана, уже третий по счету, состоялся в мечети села Юмадыбашево Шаранского района. Назвали его «Монло ислам» — «Мелодичный ислам».

Перед началом мероприятия с напутственным словом выступил имам-мухтасиб Шаранского района Манфас Садыков. Свидетелями большого события для мусульман стали не только верующие люди, но и все, кому было интересно.

Изучать Коран — значит иметь возможность получать высшие знания, говорят верующие. На первый взгляд, детям эти уроки даются легко. Тем не менее изучение священного писания требует точности и внимательности. Кроме того, это технически непросто: в одном случае необходимо задержать дыхание, в другом произнести букву в слове с особой силой.

В мусульманском мире Коран — это слово Аллаха, с помощью которого он разговаривает с верующими. Поэтому его прочтение не похоже на прочтение обычной книги, оно сродни чтению самой речи Всевышнего. Верующие говорят, что читать священное писание необходимо с чувством глубокой благодарности.

Выступающие рассказали об истории создания мечети в селе Юмадыбашево, которая открылась в 2003 году. Конкурсанты прочитали отрывки из Корана.

Все конкурсанты были награждены благодарственными письмами. Имам-хатиб мечети Алик-хазрат Тимеркаев назвал это событие настоящим праздником не только для верующих, но и для всех односельчан, сообщили в администрации муниципалитета.