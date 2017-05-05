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5 мая Пятница

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В Уфе на заседании Комитета Госсобрания РБ внесут поправки в некоторые законы

ПОЛИТИКА

В Уфе на заседании Комитета Госсобрания РБ внесут поправки в некоторые законы Фото: ИА "Башинформ"

В Уфе на заседании Комитета Госсобрания РБ внесут поправки в некоторые законы Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

5 мая в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан (Уфа, ул. З. Валиди, 46) состоится заседание Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Начало заседания в 10 часов.

Для рассмотрения в первом чтении в повестку дня включены проекты республиканских законов «О внесении изменения в статью 23.2 Закона Республики Башкортостан «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О содействии занятости населения в Республике Башкортостан», О проекте Закона Республики Башкортостан № 5-691/з «О порядке создания семейных (родовых) захоронений в Республике Башкортостан».

Теги: госсобрание рб
 
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