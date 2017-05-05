В уфимском парке «Ватан» студенты вузов соберутся на «Вальс Победы» Фото: Олег Яровиков
В уфимском парке «Ватан» студенты вузов соберутся на «Вальс Победы»
В уфимском парке «Ватан» студенты вузов соберутся на «Вальс Победы» Фото: Олег Яровиков
УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
5 мая на нижней площадке уфимского Конгресс-холла, в парке «Ватан», пройдет межвузовское мероприятие в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне «Вальс Победы». Организаторы — Союз студенческих объединений РБ при поддержке Министерства молодежной политики и спорта РБ совместно с Молодежной общественной палатой при Государственном Собрании – Курултае РБ. Ожидается участие более 500 студентов вузов и ссузов республики.
Начало мероприятия в 17.00 часов.