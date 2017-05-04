В Башкирии ушла из жизни поэтесса, автор многих песен Каусария Шафикова

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня на 69-м году жизни скончалась известная поэтесса, автор стихов ко многим песням Каусария Шафикова. Прощание состоится завтра, 5 мая, в с. Исанбай Янаульского района в 11.00, сообщили в Союзе писателей республики.

Шафикова Каусария Фидаилевна — поэтесса, прозаик, член Союза писателей РБ. Родилась 3 января 1949 года в с. Исанбай Янаульского района Башкортостана. Была инвалидом с детства, лишенным возможности ходить. Первая её книга «Молодые силы» была издана издательством Башкнигоиздат в 1984 году. Печаталась в поэтических сборниках «Песня девушек» (Казань, 1977, 1984), альманахе «Современник» (Уфа, 1990), «Байга» (Уфа, 1993). На ее стихи написано около 200 лирических песен. Их исполняют такие мастера сцены, как Вахит Хызыров, Айдар Галимов, Василя Фаттахова, Радик Динахметов, Фадис Ганиев, Лилия Биктимерова.

Была членом редколлегии республиканской газеты «Умет», лауреатом конкурса С. Сулеймановой, премии имени Г. Сокроя.