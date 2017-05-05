Парламентарии Башкирии предлагают ввести налоговые льготы для стимулирования нефтедобывающих компаний

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутаты Госсобрания Башкортостана предлагают внести изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Они связаны с установлением льготы по налогу на имущество организаций в размере 50 процентов от исчисленной суммы налога в отношении вновь созданного и (или) приобретенного имущества, используемого для добычи, первичной подготовки и транспортировки углеводородного сырья, введенного в эксплуатацию на территории республики. Проект разработан в целях стимулирования инвестиционной активности. Накануне он был рассмотрен в первом чтении на заседании Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию.

Обязательными условиями получения льготы являются обеспечение инвестиций в основной капитал не менее 1 миллиарда рублей в течение одного налогового периода и прирост налоговой базы по налогу по сравнению с предыдущим налоговым периодом не менее чем на пять процентов.

«Это очень актуальное решение, с инициативой которого к нам обратилось Правительство республики. Основная цель этого законопроекта – стимулировать нефтедобывающие компании к модернизации уже имеющихся и созданию новых производств по добыче и транспортировке сырья на территории республики. Законопроект одновременно выгоден и государству, и бизнесу. Интерес нефтедобывающих компаний очевиден – это пятидесятипроцентная льгота по налогу на имущество, что весьма существенно. Республике в свою очередь выгодно, чтобы одни из крупнейших налогоплательщиков не уходили на новые рынки, а здесь, в Башкортостане, развивали производство, наращивали обороты и платили больше налогов в региональный бюджет», — рассказал спикер республиканского парламента.

Константин Толкачев пояснил, что льгота будет предоставляться только на новое имущество, принятое на учет с начала текущего года. То есть речь идет о развитии, об инвестиционных проектах. Да, за счет предоставления льготы бюджет республики недополучит определенный объем средств. Выпадающие доходы составят около 300 миллионов рублей в год. Однако они будут компенсированы за счет налога на прибыль и налога на доходы физических лиц. Данная программа рассчитана на три года.

Константин Толкачев уверен, что возможность получения льготы заинтересует многие компании. Понятно, что основной игрок на данном рынке это «Башнефть», однако на территории республики в сфере добычи и транспортировки нефти работают в общей сложности 14 предприятий, попадающих под условия законопроекта. Все они могут получить льготу.