Уровень реки Уфы снизился на 31 сантиметр

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Период большой воды в Уфе, похоже, миновал. Уровень рек продолжает снижаться. По данным Башгидромета, за сутки Белая в районе Монумента Дружбы обмелела на 8 сантиметров, сейчас ее уровень составляет 707 сантиметров. Вода в реке Уфе убывает быстрее — ее уровень в районе Шакши стал ниже на 31 сантиметр (604 см). Вопреки прогнозам, на пойму река так и не вышла. Уровень Демы у деревни Бочкарево достиг 550 сантиметров (-8 см).

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