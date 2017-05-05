В Башкирии в пригородных поездах раздают Георгиевские ленточки Фото: Андрей Старостин В Башкирии в пригородных поездах раздают Георгиевские ленточки Фото: Андрей Старостин

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пригородных поездах, курсирующих на территории Башкортостана, проходит акция, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне, в ходе которой раздаются Георгиевские ленточки.

«Акция затронет все крупные города, обслуживаемые транспортной организацией. Первыми георгиевские ленточки получили пассажиры уфимской городской электрички транспортного проекта «Толпар», — рассказали в Башкортостанской пригородной пассажирской компании. Символ праздника, воинской доблести и мужества — Георгиевские ленточки — в праздничные дни также будут раздаваться на железнодорожных платформах и в залах ожидания вокзалов. По сложившейся традиции работники Башкортостанской ППК в эти дни побывают на мемориале «Аллея Славы» Южного кладбища города Уфы, где возложат венки к могилам организаторов пригородного пассажирского движения в республике, воинам-фронтовикам Ф.С. Кульневичу, С.Д. Фурманову и А.С. Сабчуку. Также для молодых сотрудников компании и старшеклассников уфимских школ будет организована экскурсия в музей Боевой и Трудовой Славы Башкирского региона Куйбышевской железной дороги, где в экспозиции «Стальные дороги Победы» молодые люди узнают о подвиге башкирских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. По поездному телевидению пригородных поездов в эти будут транслироваться передачи, посвященные героям минувшей войны, рассказал пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.