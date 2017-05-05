«Башкирская медь» организовала выставку, посвященную 72-й годовщине со Дня Победы Фото: пресс-служба ООО «Башмедь»













«Башкирская медь» организовала выставку, посвященную 72-й годовщине со Дня Победы Фото: пресс-служба ООО «Башмедь»

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ»/.

Работники ООО «Башкирская медь» накануне Дня Победы получили возможность вживую прикоснуться к самой истории Великой Отечественной войны, увидеть и даже подержать в руках экспонаты, опаленные пламенем боев.

В фойе административно-бытового корпуса, по приглашению руководства предприятия была организована передвижная выставка Сибайского историко-краеведческого музея, посвященная 72-й годовщине со Дня Победы.

На ней представлено более 100 предметов — фотографии, личные вещи, оружие, документы, письма наших земляков, воинов-зауральцев, прошедших дорогами войны. Кроме того выставлены стенды Национального музея Башкортостана, рассказывающие о боевом пути генерала Минигали Шаймуратова и 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии. Вместе с экспонатами музея в фойе были размещены репродукции военных плакатов, специально приобретенных ООО «Башкирская медь» накануне праздника для своего производственного музея.

Наибольший интерес у посетителей выставки вызвали экспонаты — немые свидетели прошедшей войны. В частности медный курай, изготовленный командиром разведчиков 112 кавалерийской дивизии Бакием Валиевым.

Он прекрасно играл на курае и в трудные минуты на фронте звуки музыки поднимали боевой дух солдат, напоминали им о родном доме. Летом 1942 года в бою любимый инструмент Бакия Валеева сломался, ведь традиционный курай, сделанный из стебля полого растения, весьма хрупок. В это время наши зенитчики сбили фашистский самолет, который упал прямо на нейтральную полосу между советскими и немецкими позициями. Разведчики ночью совершили вылазку к самолету и выпилили медные бензотрубки из двигателя, чтобы сделать новый музыкальный инструмент.

Всю войну музыкальный инструмент прошел с храбрым разведчиком, а после Победы Бакий Валеев еще долго играл на трофейном инструменте. Позже медный курай был передан в дар музею.

Невозможно было остаться равнодушным, изучая солдатские треугольники — письма с фронта. Вот, например, что пишет боец Красной армии Дмитрий Мохирев: «Таня и милые мои детки, читайте мои письма, но меня, наверное, вам увидеть не придется. Почему, вы и сами знаете – какая война идет. Таня, пишите мне письма. Пока я живой, я жду…»

Об истории экспонатов собравшимся рассказывала заведующая научным отделом музея Миннур Шагеева. Работники «Башмеди» узнали много интересного о земляках — героях Советского Союза: Федоре Белове, Каюме Ахметшине, Тагире Кусимове и многих других. Кроме того работники музея организовали показ презентаций, посвященных Сталинградской битве и 112 Башкирской кавалерийской дивизии, а также провели викторину на тему «Воины Башкортостана в Великой Отечественной войне».

По словам директора Сибайского историко-краеведческого музея Альбины Ярмуллиной, данная выставка всего лишь второй выезд в истории музея, прежде военные экспонаты практически никогда не покидали музейных стен. Всего же в Сибайском музее собрано более 1500 экспонатов, рассказывающих о Великой Отечественной войне.