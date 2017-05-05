Минлесхоз Башкирии выразил соболезнование родным погибших при авиапатрулировании лесов Фото: Минлесхоз РБ
Минлесхоз Башкирии выразил соболезнование родным погибших при авиапатрулировании лесов
Минлесхоз Башкирии выразил соболезнование родным погибших при авиапатрулировании лесов Фото: Минлесхоз РБ
УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Министерство лесного хозяйство Башкортостана выразило соболезнование родным и близким погибших накануне в авиакатастрофе и.о. руководителя республиканского Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Айдара Янгирова, летчика-наблюдателя Дамира Шаймухаметова и сотрудника авиакомпании «ЛайтЭйр» Олега Никитина.
Как сообщало ранее агентство «Башинформ», 4 мая в Белорецком районе потерпел крушение вертолет «Робинсон-44», проводивший мониторинг лесов на территории Инзерского лесничества. Авиапатрулирование лесной территории осуществляли Айдар Янгиров, Дамир Шаймухаметов и Олег Никитин по маршруту Уфа-Белорецк-Тирлян-Учалы-Аскарово-Старосубхангулово-Верхний Авзян-Красноусольск-Уфа.
Как подчеркнули сотрудники Минлесхоза республики, безвременно ушли из жизни молодые люди, настоящие специалисты своего дела, заботливые сыновья, отзывчивые товарищи, любящие мужья и отцы. Светлая память о них всегда будет жить в сердцах коллег, и всех тех, кто их знал, уважал и любил.