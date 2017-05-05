В Башкирии юные художники изобразили в своих работах войнуФото: администрация г. Октябрьский
В Башкирии юные художники изобразили в своих работах войну
В Башкирии юные художники изобразили в своих работах войнуФото: администрация г. Октябрьский
УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
В зале детской художественной школы города Октябрьского открылась выставка детского творчества «Этот день Победы!», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Юные художники изобразили в своих работах войну — так, как они себе ее представляют.
Минуты отдыха между боями, атаки, радость встречи и, наконец, долгожданная Победа в детских работах пронизаны чувством патриотизма, признательности и уважения, сообщили в городской администрации.