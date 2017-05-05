Жителей Башкирии просят помочь в установлении обстоятельств исчезновения девочки в Белорецке Фото: МВД по РБ Жителей Башкирии просят помочь в установлении обстоятельств исчезновения девочки в Белорецке Фото: МВД по РБ

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Следственное управление и региональное МВД просят жителей Башкирии помочь в установлении обстоятельств исчезновения малолетней девочки в городе Белорецке. Девятилетняя Яна Перчаткина ушла утром в школу 3 мая. Когда ребенок вечером не вернулся домой, родители обратились в правоохранительные органы. Следственный комитет по РБ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, опрашиваются родственники, соседи, учителя, одноклассники. На месте находится группа опытных следователей-криминалистов аппарата следственного управления. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.

По сообщению МВД по РБ, за минувшие сутки полиция расширила зону поиска Яны Перчаткиной. Сотни полицейских и волонтеров, совместно с МЧС обошли заброшенные здания, осмотрели колодцы. Сейчас полиция совместно с МЧС и волонтерами проверяют бассейн и прибрежные зоны рек Нуры и Белой. В городе и пригородной территории организовано прочесывание лесного массива и лесопосадок. Устанавливается круг общения Яны в социальных сетях и в школе, места посещений в течение недавнего времени.

Всех, кому известно о друзьях девочки, знакомых, в том числе по переписке, или о местах возможного нахождения ребенка просят сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по телефонам: 89061073927, 89061045460, дежурная часть (34792) 4-24-02, 102.

Следственные органы обращаются ко всем жителям города Белорецка, автовладельцам, администрациям учреждений и организаций, чьи камеры видеонаблюдения после 8 часов утра 3 мая могли зафиксировать девочку, представить видеозаписи. Сообщить информацию следователям можно, позвонив по телефонам: 8(347) 251-00-67, 273-99-88, 123, 8(34792) 3-16-65; 279-39-02 (полиция) или 02.

Приметы ребенка: рост около 145 см, волосы белые длиною по пояс. Была одета: вязанная белая кофта, белая рубашка, юбка черная плиссированная, колготки розовые, джинсовые пинетки синего цвета. При себе имела черный рюкзак с изображением девочки.