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5 мая Пятница

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В уфимской Нижегородке затопило автодорогу

ОБЩЕСТВО

В уфимской Нижегородке затопило автодорогу Фото: Служба 112 г. Уфы

В уфимской Нижегородке затопило автодорогу Фото: Служба 112 г. Уфы

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В уфимском микрорайоне Нижегородка 4 мая был зафиксирован перелив автодороги в районе улиц Карьерной — Перевалочной — Марата. Сегодня уровень воды на проезжей части улицы Карьерной составляет около 10 см, на Перевалочной — 30 см. Проезд транспорта пока не закрыт. Для жителей этих улиц работает машина повышенной проходимости, сообщили в «Службе спасения 112».

В целом уровень рек возле Уфы начал снижаться. Однако полностью паводковые воды уйдут еще не скоро, пояснили специалисты.

Теги: паводок,дороги,транспорт
 
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