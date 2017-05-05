Все россияне смогут получать бесплатные лекарства в аптеках по рецепту врача Фото: Олег Яровиков Все россияне смогут получать бесплатные лекарства в аптеках по рецепту врача Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Все россияне смогут получать бесплатные лекарства в аптеках по рецепту врача, что сейчас доступно только льготным категориям граждан. Предложения по организации такой системы готовят в Министерстве здравоохранения. Пилотный проект системы лекарственного возмещения может стартовать в 2018 году. Эксперты подсчитали, что на реализацию новой схемы потребуется около 500 млрд рублей в год, пишет газета «Известия».

Минздрав планирует запустить в России программу бесплатного лекарственного обеспечения для граждан с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС). Речь идет о системе лекарственного возмещения. Подразумевается, что россияне смогут получать по рецепту врача и без оплаты лишь препараты из ограниченного списка, который разрабатывается.

По словам эксперта издания, создание подобной программы заложено в разработанную Минздравом «Стратегию лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года», которая была одобрена в 2013 году. Согласно документу, переход к системе лекарственного возмещения при амбулаторном лечении был намечен на 2017 год, но при этом планировалось, что проект будет ориентирован на отдельные категории граждан.

Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович, которая участвует в обсуждении проекта, рассказала, что запуск системы лекарственного возмещения перенесен на 2019 год из-за нехватки финансирования проекта. По ее словам, лекарства будут отпускаться либо бесплатно, либо со скидкой россиянам с полисами ОМС.

Сейчас подобный механизм получения лекарств функционирует только для льготных категорий граждан — инвалидов, ветеранов войн, детей до трех лет. При этом льготникам доступен лишь ограниченный перечень препаратов из утверждаемого раз в год списка. В 2017 году в него вошли, например, инсулин, бромгексин, пирацетам, фенобарбитал.

Руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина сообщила, что пилотный проект бесплатного обеспечения лекарственными препаратами может стартовать уже в 2018 году.