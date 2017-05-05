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5 мая Пятница

Уфа   °

В выходные и праздничные дни в Башкирии будет холодно

ОБЩЕСТВО

В выходные и праздничные дни в Башкирии будет холодно Фото: Олег Яровиков

В выходные и праздничные дни в Башкирии будет холодно Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане синоптики прогнозируют холодную и дождливую погоду в предстоящие выходные и праздничные дни. По причине прохождения по территории республики холодного атмосферного фронта, температура понизится, пройдут кратковременные дожди различной интенсивности.

По сведениям регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в отдельных северных районах ожидаются заморозки на почве от 0 до -5 градусов. Днем температура воздуха не превысит 7-12 градусов тепла. Ветер ожидается умеренный, временами порывистый до сильного.

8 и 9 мая температура воздуха незначительно повысится. Согласно данным Гидрометцентра России, воздух прогреется до +15,+20 градусов.

Теги: погода,Башгидромет
 
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